Bayern München maakt er 27 (!) in eerste oefenduel: landskampioen geeft negendeklasser pak rammel

Dat geldt ongetwijfeld ook voor Bayern München, dat op trainingskamp is aan de Tegernsee, drie kwartier onder München. De landskampioen van Duitsland begon de oefencampagne met een monsterscore. De tegenstander was overigens een bekende. Vier jaar geleden oefende Bayern ook al tegen Rottach-Egern, een club uitkomend op het negende niveau. Toen eindigde het duel in 0-23. Nu sloeg Der Rekordmeister nóg harder toe: 0-27. Na de eerste helft stond het al 0-18. Maar na rust deed Bayern het ‘rustig’ aan en scoorde het slechts negen keer.

Grootste uitslag ooit: 149-0

Maar 95 goals in één wedstrijd, dat is nog altijd niet het meest doelpuntrijke duel in de historie. Die eer bezitten AS Adema en SO l’Emyrne uit Madagaskar: 149-0. De voetballers van de verliezende ploegen maakten die dag eigen goals uit protest tegen beslissingen van de scheidsrechter. Deze monsterscore staat ook in het Guinness Book of Records. Dus Bayern kwam tegen Rottach-Egern nog lang niet in de buurt.