Bayern München mist Alaba in Belgrado

De Duitse kampioen is met de volle score van twaalf punten uit vier wedstrijden al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. Bayern München won in september voor eigen publiek met 3-0 van Rode Ster Belgrado, toen nog met Niko Kovac op de bank.



De Kroaat is inmiddels ontslagen na een paar tegenvallende resultaten. Met Hansi Flick als interim-trainer op de bank won de 'Rekordmeister' van Olympiakos Piraeus (2-0, Champions League), Borussia Dortmund (4-0) en bij Fortuna Düsseldorf (0-4). Alaba deed zaterdag in Düsseldorf nog 90 minuten mee. De Franse middenvelder Mickaël Cuisance reist vanwege ziekte ook niet mee naar Belgrado.