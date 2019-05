Bayern München schiet Kaiserslautern te hulp met benefietduel

‘’FC Kaiserslautern is een van de grote traditionele clubs in Duitsland”, zei Karl-Heinz Rummenigge, bestuursvoorzitter van Bayern München. “In het verleden hebben we intense en ook legendarische duels tegen die club gespeeld. Voetbal leeft van emoties en sportieve rivaliteit, maar ook van solidariteit. Daarom helpen we graag en we hopen dat FC Kaiserslautern in de nabije toekomst weer in de Bundesliga speelt.’'