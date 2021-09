Bayern München slacht promovendus, Flekken houdt doel schoon tegen Boëtius en St. Juste

Bayern heeft dertien punten na vijf wedstrijden in de Bundesliga. Het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel is nog foutloos en komt morgen in actie in de vijfde speelronde.

Al na 45 minuten leidde Bayern in eigen huis met 4-0 tegen Bochum. Leroy Sané opende in de 17de minuut de score. Joshua Kimmich en Serge Gnabry krikten de score verder op en een eigen goal van Vassilios Lampropoulos in de 43ste minuut zorgde voor de ruststand van 4-0.



Na de pauze kwam ook topschutter Robert Lewandowski tot scoren. De Poolse spits tekende in de 61ste minuut voor de 5-0. Via opnieuw Kimmich en invaller Maxim Choupo-Moting liep de score in München nog op tot 7-0. Een goal van Thomas Müller werd vlak voor tijd na tussenkomst van de VAR afgekeurd.



Voor het Bayern van trainer Julian Nagelsmann is het de vierde zege op rij in de Bundesliga. Alleen in de eerste speelronde, tegen Borussia Mönchengladbach, werd niet gewonnen (1-1). Bochum heeft drie punten na vijf wedstrijden en blijft zich bevinden in de onderste regionen van de ranglijst.