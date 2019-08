Bayern München stelt teleur met remise tegen Hertha BSC

Dat was al de tweede domper in dit nog prille seizoen. De ploeg van coach Niko Kovac verloor begin deze maand in de strijd om de Duitse Supercup met 2-0 van Borussia Dortmund.



Bayern leek tegen Hertha, met verdediger Karim Rekik in de gelederen, een makkelijke avond tegemoet te gaan na de openingsgoal van Robert Lewandowski. Er stond niettemin een verrassende ruststand op het scorebord (1-2). De Belgische aanwinst Dodi Lukebakio, met een van richting veranderd schot, en Marko Grujic, uit een fraai uitgespeelde aanval, kwamen tot scoren in de slotfase van de eerste helft.



In de tweede helft ging Bayern fel op jacht naar eerherstel. Uit een zelf versierde strafschop zorgde Lewandowski na een uur voor de gelijkmaker. Daar bleef het bij, ondanks enkele grote kansen.



Bij Bayern ontbraken Leon Goretzka (geblesseerd) en aanwinst Ivan Perisic (geschorst). Recordaankoop Lucas Hernández bleef op de bank.