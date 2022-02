Bayern München troeft RB Leipzig af in doelpuntrijk duel, 18-jarige Nederlander blijft op de bank

Bayern München heeft in een doelpuntrijk duel afgerekend met RB Leipzig. De koploper van de Bundesliga won met 3-2.

Via Thomas Müller begon Bayern München, dat weer 10.000 fans mocht verwelkomen, voortvarend aan de wedstrijd. De Duitser maakte na twaalf minuten al de 1-0. RB Leipzig, waar de achttienjarige Nederlander Solomon Bonnah op de bank zat, kwam via André Silva in de 27ste minuut weer naast de koploper van Duitsland.

Acht minuten na rust wist RB Leipzig wéér een achterstand weg te poetsen via Christopher Nkunku. Hij zorgde voor de 2-2 nadat Robert Lewandowski Bayern München een minuut voor tijd weer de voorsprong had bezorgd met zijn 24ste van het seizoen. Hij deed dat acht minuten nadat Müller zijn tweede goal afgekeurd zag worden.

Lang van de gelijkmaker kon RB Leipzig ook weer niet genieten, want vijf minuten na de 2-2 was het wéér raak voor de Rekordmeister. Een ongelukkige eigen goal van de Kroaat Josko Gvardiol bracht Bayern weer op voorsprong en helaas voor Gvardiol bleek zijn eigen goal ook nog eens de beslissing te zijn. Na de 3-2 stopte de doelpuntenregen namelijk, waardoor Bayern nu weer een voorsprong van negen punten op Borussia Dortmund heeft. De ploeg van Erling Haaland en Donyell Malen speelt morgen thuis tegen Bayer Leverkusen.

Voor Manuel Neuer was de winst extra mooi. Hij won zijn 310de Bundesliga-wedstrijd en deelt nu het record met Oliver Kahn. Al zal het niet lang duren voordat Neuer het record in zijn eentje in handen heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Overige wedstrijden

Eerder vandaag maakte Delano Burgzorg vlak voor tijd zijn debuut voor FSV Mainz 05. De aanvaller wordt gehuurd van Heracles Almelo en viel in bij een 2-0 stand tegen Hoffenheim. Dat was tevens de eindstand voor de ploeg waar Jean-Paul Boëtius in de basis stond en Jeremiah St. Juste ontbrak.

Volledig scherm Jean-Paul Boëtius in actie tegen Hoffenheim. © AP

Eintracht Frankfurt won met 2-3 van VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld en Borussia Mönchengladbach speelden gelijk (1-1) en FC Augsburg en FC Köln wonnen respectievelijk met 2-0 en 1-0 van Union Berlin en SC Freiburg. Bij FC Augsburg speelde Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd, bij SC Freiburg stond Mark Flekken op doel. Kingsley Ehizibue bleef de hele wedstrijd op de bank bij FC Köln.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: