Bayern München verstevigt koppositie na nipte zege op Eintracht Frankfurt

Overzicht BundesligaBayern München heeft in de Bundesliga een moeizame overwinning geboekt bij Eintracht Frankfurt. Invaller Leroy Sané bezorgde de koploper van de Bundesliga de winst: 0-1. De Duitse aanvaller stond pas net in het veld toen hij in de 71e minuut op aangeven van Joshua Kimmich de uitblinkende doelman Kevin Trapp passeerde.

Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden, als steunbetuiging aan Oekraïne, dat eerder deze week werd binnengevallen door Russische militairen. Op de led-borden en de schermen in het stadion van Frankfurt stond de tekst ‘Stop it, Putin’ (stop hiermee, Poetin). Robert Lewandowski droeg als aanvoerder van Bayern München een blauw-gele band, de kleuren van de Oekraïense vlag. Trainer Julian Nagelsmann kon niet beschikken over onder anderen doelman Manuel Neuer (herstellende van een operatie) en Thomas Müller (besmet met het coronavirus).

Bayern verstevigde de koppositie in Duitsland met 58 punten uit 24 wedstrijden. Borussia Dortmund, dat zondag tegen FC Augsburg speelt, volgt met 49 punten.

Becker

Sheraldo Becker heeft vanmiddag de handen op elkaar gekregen in de Bundesliga. Met een prachtige uithaal hielp hij zijn ploeg aan een 3-1 overwinning op het FSV Mainz van invallers Jean-Paul Boëtius en Delano Burgzorg, die in de slotfase voor een primeur zorgde.

De voormalig aanvaller van onder meer Ajax en ADO Den Haag dribbelde na 56 minuten zijn tegenstander voorbij en krulde de bal fraai in de kruising. Daarmee verdubbelde de Surinaams-Nederlandse buitenspeler de score, nadat ploeggenoot Genki Haraguchi de score al na zeven minuten had geopend. Mainz, dat Boëtius na rust als invaller in de ploeg bracht, kreeg via Taiwo Awoniyi ook nog een derde treffer om de oren.

Bij Mainz kwam ook Delano Burgzorg als invaller binnen de lijnen. De van Heracles overgenomen aanvaller tekende in blessuretijd voor een primeur door voor het eerst trefzeker te zijn in de Bundesliga. Dat deed hij op aangeven van Becker, die daarmee uitgroeide tot man van de wedstrijd. Jeremiah St. Juste zat met een schouderblessure op de tribune. Union steeg dankzij de zege naar de zevende plaats. Mainz is de nummer negen van de Bundesliga.

Flekken

Na een mindere periode heeft SC Freiburg het weer op de rit. De ploeg van doelman Mark Flekken versloeg Hertha BSC met 3-0. Vincenzo Grifo, Kevin Schade en Lucas Holer waren trefzeker namens de thuisploeg. Bij Mainz maakte Jurgen Ekkelenkamp zijn opwachting als invaller. Freiburg staat vierde in de Bundesliga en heeft vier punten minder dan Bayer Leverkusen, dat met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis met 3-0 won van Arminia Bielefeld.

Voor Nick Viergever wordt de kans op handhaving met de week kleiner. De verdediger van Greuther Fürth wist ook niet te winnen van FC Köln, maar voegde wel een punt toe aan het lage totaal. De hekkensluiter speelde in eigen huis met 1-1 gelijk.

