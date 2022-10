Bayern München voor even koploper, Matthijs de Ligt valt geblesseerd uit

Bayern München is voor in ieder geval één dag koploper van de Bundesliga. Met Matthijs de Ligt en invaller Ryan Gravenberch was de Beierse club met 6-2 te sterk voor FSV Mainz, waardoor koploper Union werd ingehaald op de ranglijst.

De toeschouwers in Alianz Arena in München kregen vandaag zonder twijfel waar voor hun geld. Met twee gestopte penalty's en in totaal 8 doelpunten was het volop genieten, terwijl de zege van Bayern op geen enkel moment in gevaar kwam.

Al in de vijfde minuut zette Serge Gnabry, die eerder deze week in de Champions League uitblonk tegen Barcelona, de thuisploeg op voorsprong op aangeven van Sadio Mané. Twintig minuten later werd de voorsprong verdubbeld door het Duitse supertalent Jamal Musiala, die het eindpunt was van een prachtige tiki-taka-aanval.

Vlak voor rust mistte Sadio Mané een penalty, maar in de rebound was de Senegalees wel trefzeker: 3-0. In de blessuretijd van de eerste helft deed Silvan Widmer exact hetzelfde namens Mainz: penalty gestopt zien worden, maar de rebound wel binnenschieten.

Na rust kwam Matthijs de Ligt niet meer het veld op. De verdediger raakte rond de 40ste minuut geblesseerd in een duel, en kon de wedstrijd vervolgens niet meer hervatten. Voor zijn ploeggenoten ging het doelpuntenfestijn echter vrolijk verder, waar voornamelijk de aanval van de thuisploeg keer op keer swingend de verdediging van Mainz te kijk zette. Dankzij Leon Goretzka, Mathys Tel, en Maxim Choupo-Moting werd de eindstand bepaald op 6-2 voor de ploeg van Julian Nagelsmann.

Door de zege komt Bayern op 25 punten uit 12 wedstrijden. Union Berlin staat op 23 punten, maar heeft nog een wedstrijd te goed. De club van onder anderen Sheraldo Becker speelt zondag in eigen huis tegen Borussia Mönchengladbach.

Leverkusen zakt verder weg

Bayer Leverkusen heeft opnieuw verloren in de Bundesliga. De ploeg van Daley Sinkgraven en Tim Fosu-Mensah ging op bezoek bij RB Leipzig met 2-0 onderuit door doelpunten van Christopher Nkunku en Timo Werner.

Leverkusen, dat eerder deze week gelijk speelde in de Champions League tegen Atletico Madrid, staat ondertussen 16e in de competitie met 9 punten uit 12 duels.

VfL Wolfsburg was te sterk voor VfL Bochum: 4-0. Verdediger Micky van de Ven, in de voorlopige WK-selectie van Oranje, speelde de hele wedstrijd.

