‘Bayern München wil salaris ongevaccineerd vijftal tijdelijk niet betalen’

Onherken­baar na verlies 90 kilo: ex-manager Bayer Leverkusen heeft zichzelf gehalveerd

‘De dikke', zo werd hij liefkozend genoemd. En met een reden, want Reiner Calmund woog in zijn hoogtijdagen als manager van Bayer Leverkusen liefst 180 kilo. Daar is echter weinig meer van over. De inmiddels 72-jarige Duitser heeft zichzelf gehalveerd en is slanker dan ooit.

15 november