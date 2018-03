Bayern stuurt Jupp Heynckes op vakantie

Onder leiding van Heynckes liep Bayern München in de Bundesliga in hoog tempo weg bij de concurrentie. Ondanks de nederlaag afgelopen weekeinde tegen RB Leipzig (2-1) heeft de club van Arjen Robben aan kop van de ranglijst liefst zeventien punten voorsprong op de eerste achtervolger, Schalke 04. Het is een kwestie van tijd tot Bayern weer een titel kan bijschrijven.



Omdat alle internationals zijn uitgevlogen en de selectie dus flink is uitgedund, kan Heynckes de trainingen overlaten aan zijn assistenten Peter Hermann en Hermann Gerland.



Zelf verblijft de Duitse zeventiger een paar dagen met zijn vrouw Iris, kat Nero en herdershond Carlo in het West-Duitse stadje Schwalmtal, nabij de Limburgse grens. Volgende week pikt hij in München zijn werk weer op. Aan het einde van het seizoen gaat Heynckes opnieuw met pensioen, zo heeft hij al vaak herhaald. De clubleiding hoopt dat de succesvolle trainer zich bedenkt en nog een jaar doorgaat.