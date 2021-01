Bayern tegen Al Duhail of Al Ahly in halve finale WK clubs

Leverkusen-spe­ler Amiri aanvaardt excuses na racisti­sche bejegening

16 januari Nadiem Amiri van Bayer Leverkusen heeft de excuses aanvaard van een speler van Union Berlin die hem tijdens het duel in de Bundesliga van vrijdagavond racistisch bejegende. De speler, wiens naam niet genoemd wordt, is na afloop in de kleedkamer van Leverkusen gekomen om zich te verontschuldigen.