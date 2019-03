Bayern terug aan top na ruime zege bij Gladbach

Al na 2 minuten kwam Bayern op voorsprong. Javi Martínez kopte raak uit een hoekschop van James Rodríguez. Nog geen 10 minuten later maakte Thomas Müller er 0-2 van. Vlak voor rust scoorde Lars Stindl voor de thuisclub. Na de hervatting liep de recordkampioen verder uit door Robert Lewandowski en Serge Gnabry. In blessuretijd benutte Lewandowski ook nog een strafschop. Dortmund is na de winterstop terug gevallen. In de laatste vijf duels speelde de club van coach Lucien Favre drie keer gelijk en verloor het een keer..

,,Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen’', zei een opgetogen Bayern-coach Niko Kovac. ,,Als we de kansen beter hadden benut, hadden we nog ruimer gewonnen en was ons doelsaldo nu beter geweest dan dat van Dortmund. Officieel staan we nu nog tweede, maar we zijn zeer gemotiveerd daar verandering in te brengen.’’