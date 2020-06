Bayern-topman Rummenigge: ‘Titel verdiend met aanvallend voetbal’

De hoofdprijzen in het Duitse bekertoernooi en in de Champions League zijn ook nog mogelijk. ,,Coach Hansi Flick en de spelers hebben een uitstekende prestatie geleverd in speciale en moeilijke omstandigheden", doelde Rummenigge vooral op de coronacrisis. ,,Vooral in de tweede competitiehelft hebben we gedomineerd. We maakten niet alleen indruk met onze overwinningen en doelpunten, maar zeker ook met onze speelstijl. We willen onze fans titels schenken en ze tevens inspireren met aanvallend voetbal. Dat is onder Hansi Flick gelukt. Bayern is de verdiende kampioen.”

Eerste stap

Flick (55) keek na de geslaagde kampioenswedstrijd alweer vooruit. ,,We hebben de eerste stap gezet. Ons volgende doel is de Duitse beker. De Champions League valt niet te plannen. We moeten ervoor zorgen dat we met z'n allen topfit blijven. Want alleen kan niemand iets, gezamenlijk is er veel mogelijk. Het doet me heel goed dat ik dit van dichtbij mag meemaken. We hebben zeer veel kwaliteit in het team en een heel groot vertrouwen in elkaar."



Volgens Rummenigge neemt Bayern de kampioensschaal pas na de laatste competitiewedstrijd bij VfL Wolfsburg op 27 juni in ontvangst.