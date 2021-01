Bayern-trainer Flick verbijsterd na afgang: ‘Ik ben in shock’

Ook Club Brug­ge-concurrent Anderlecht gaat onderuit

10 januari Anderlecht is er net als de andere concurrenten van koploper Club Brugge niet in geslaagd punten te pakken in de Belgische competitie. De ploeg van coach Vincent Kompany ging door een late strafschop onderuit bij OH Leuven: 1-0. Anderlecht blijft door de nederlaag staan op 32 punten, zeven minder dan titelverdediger Brugge dat later vanavond nog in actie komt. Tegen STVV gaat Bas Dost zijn debuut maken.