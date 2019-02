Bayern zonder Neuer naar Bosz

Qatar mag finale Azië Cup gewoon spelen

13:04 Qatar mag gewoon aantreden in de finale van de Azië Cup, waarin het vanmiddag (15.00 uur Nederlandse tijd) Japan treft in Abu Dhabi. Een protest van de nationale voetbalbond van de Verenigde Arabische Emiraten, dat in de halve finale met 4-0 verloor van Qatar, is afgewezen door de Aziatische voetbalfederatie AFC.