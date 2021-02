Beckenbauer gaat vrijuit bij fraudezaak WK 2006

Openbaar Ministerie Was er iemand schuldig aan de dood van Maradona? Dat gaan ze in Argentinië grondig uitzoeken

23 februari Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft een medisch panel van experts samengesteld, die zich op 8 maart zullen buigen over de vraag of Diego Maradona voor zijn dood de juiste behandeling heeft gekregen. De volksheld overleed op 25 november op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval, enkele weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan waarbij een bloedprop werd verwijderd.