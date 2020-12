Beckenbauer lyrisch over Van Dijk: ‘Ik houd van deze speler’

Beckenbauer kreeg als centrale verdediger de meeste stemmen. ,,Een prachtige uitverkiezing, ik kreeg kippenvel toen ik het hoorde", aldus de Duitser, die met Bayern München in de jaren '70 drie keer kampioen van Europa werd en met West-Duitsland in 1974 ten koste van Oranje de wereldtitel pakte. Hij kreeg op zijn positie de voorkeur boven onder anderen Ronald Koeman.

Beckenbauer ziet in Van Dijk de beste centrumverdediger van dit moment. ,,De rol van libero zoals ik die bekleedde, bestaat tegenwoordig niet meer. Maar met zijn manier en stijl van voetballen, maakt Virgil van Dijk heel veel indruk op me. Hij begon me op te vallen bij Liverpool en in het Nederlands elftal. Hij laat het op alle niveaus zien. Ik zie geen zwakke plekken bij hem. Op het eerste gezicht heb je vanwege zijn postuur misschien het idee dat hij snelheid en lenigheid mist, maar dat is helemaal niet het geval. Hij is juist erg wendbaar en kan bijzonder goed anticiperen op situaties. Ik houd van deze speler.”