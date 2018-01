Beckham presenteert nieuwe MLS-club in Miami

David Beckham heeft vandaag zijn nieuwe MLS-club in Miami gepresenteerd. ,,Ik heb altijd in het project geloofd. Daarom heb ik nooit opgegeven. Voor mij was Miami dé stad’’, aldus Beckham, die sinds 2014 met het project bezig was.

Een nieuw stadion vormde de grote hindernis. Eerst werd de bouw bij de haven van Miami in 2014 geblokkeerd. Ook door een plan voor een stadion bij Little Havana ging een streep heen. Het is nu de bedoeling dat er een accommodatie van 25.000 toeschouwers komt in de wijk Overtown, maar ook daar is er sprake van verzet.

,,Het is met enorme trots dat we Miami verwelkomen in onze liga'', zei Don Garber, de grote baas van de MLS.

Zijn team moet nog een naam krijgen. De franchise-rechten kosten de voormalig voetballer van Manchester United en LA Galaxy naar verluidt 25 miljoen dollar. Dat is ver onder de marktprijs. De eigenaren van Los Angeles FC, dat in maart in de MLS debuteert, betaalde nog 100 miljoen dollar.

Tussen 1998 en 2001 had Miami ook al een MLS-team. De club hield vanwege de geringe publieke belangstelling echter op te bestaan.

Volledig scherm Fans vieren in Miami de komst van de nieuwe MLS-club. © AP