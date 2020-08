Beerschot als kampioen naar hoogste niveau, maar verliezer Leuven promoveert ook

Het eerste duel, maanden geleden gespeeld vlak voordat het voetbal in België werd afgebroken, was ook al door Beerschot gewonnen (1-0). De ploeg van Hernán Losada, die in oktober de ontslagen Stijn Vreven opvolgde bij ‘de Kielse Ratten', won vanavond afgetekend op Den Dreef in studentenstad Leuven.



De Amsterdamse aanvaller Tarik Tissoudali (oud-speler van Telstar, Cambuur, VVV en De Graafschap) maakte kort na rust de 0-2 namens de club uit Antwerpen.



Beide clubs waren voor de wedstrijd al zeker van promotie naar de Jupiler League, de hoogste klasse in België. Dat gebeurde nadat onlangs om juridische redenen werd besloten dat de competitie op het hoogste niveau volgend seizoen uit 18 clubs bestaat. Formeel is dit alles echter nog niet bevestigd.