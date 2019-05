Beker, prijs, glansrol: Cillessen aast op typerend Barcelona-vaarwel

Met een bekertje koffie in zijn hand kijkt Jasper Cillessen vanaf de tribune van de (op dat moment nog) Amsterdam Arena uit over het veld. Het is zaterdag 20 augustus 2016, als de Ajax-goalie uit Groesbeek toekijkt hoe zijn mede-keepers Andre Onana en Diederik Boer zijn begonnen aan hun warming-up. Het is niet gebruikelijk voor een speler die op de tribune zit terwijl hij niet geblesseerd of geschorst is, maar Cillessen lacht zijn tanden bloot, en wel om twee redenen. Ten eerste: hij heeft nog geen idee dat Ajax die avond met 1-2 zal verliezen van Willem II. Ten tweede: zijn absolute droomtransfer is aanstaande.

Volledig scherm © AFP Als onbevangen NEC-jonkie had hij in de zomer van 2011 de overstap gemaakt naar het grote Ajax. En na twee seizoenen als understudy voor Kenneth Vermeer te hebben gefungeerd, had hij zich in de drie seizoenen daarna ontwikkeld tot steunpilaar van de Amsterdammers, een zekerheidje onder de lat. Maar dat dat zou gaan leiden tot een overstap naar grootmacht Barcelona? Nee, dat had Cillessen zelf ook niet direct verwacht. Op de tribune kan hij op de avond van Willem II-thuis alvast de felicitaties in ontvangst nemen, want trainer Peter Bosz heeft hem buiten de wedstrijdselectie gelaten. Er wordt geen enkel risico genomen, nu de onderhandelingen met de Catalanen zo goed als afgerond zijn.



Een paar dagen later speelt Cillessen namens Ajax nog wel in de allesbeslissende Champions League-voorronde tegen FK Rostov, die met een 4-1 nederlaag dramatisch afloopt, maar zijn koffers staan thuis dan al klaar in de gang. Een dag na de eliminatie in Rusland komt het persbericht naar buiten: Cillessen tekent voor vijf seizoenen bij Barcelona en gaat concurreren met Marc-André Ter Stegen.

Concurrentiestrijd

Van een échte concurrentiestrijd blijkt in de drie jaar die volgen geen sprake. De Duitse keeper presteert uitstekend én is vrijwel nooit geblesseerd, dus Cillessen moet het doen met de restjes die Ter Stegen achterlaat. Dat sprokkelen komt vanavond ten einde. Na drie seizoenen waarin hij mocht opdraven in bekerduels, bij een incidentele schorsing of blessure van zijn concurrent, of in wedstrijden waarin weinig tot niets meer op het spel stond, zal de bekerfinale van vanavond het laatste Barça-optreden van Cillessen worden: hij gaat op zoek naar meer speelminuten.



Constante factor in zijn drie Catalaanse seizoenen: de Copa del Rey. Cillessen is gedurende zijn hele dienstverband de vaste bekerkeeper en komt in die rol tot 23 duels. In alle drie de edities van het nationale bekertoernooi verovert Barcelona die trofee ook daadwerkelijk. In de eindstrijd van 2016/17 wordt Alavés met 3-1 verslagen, maar zijn finest hour beleeft de doelman in de return van de halve finale tegen Atlético Madrid. Na een 1-2 overwinning in het heenduel houdt een matig Barcelona de concurrent in Camp Nou op 1-1, met grote dank aan een glansrol van Cillessen.



Tekst gaat verder onder de video...

Een seizoen later maakt Cillessen tijdens de hele bekercampagne grote indruk. Hij keept alle negen wedstrijden en houdt daarin liefst zeven keer de nul. Dit keer is de finale (5-0 winst op Sevilla) echter hét moment voor de doelman. Met een ronduit fenomenale pass over zeventig meter stuurt hij Philippe Coutinho diep, die vervolgens de assist op de 2-0 van Luis Suárez geeft.



Sevilla is een favoriete tegenstander van Cillessen, zo blijkt dit seizoen. Dit keer treffen beide ploegen elkaar al in de kwartfinale: Barça verliest het heenduel met 2-0 en staat voor de return in eigen huis voor een hels karwei. De thuisploeg wervelt echter met 6-1 voorbij de club van Quincy Promes, in de beginfase speelt Cillessen wederom een hoofdrol. Dit keer met een absolute wereldredding. Ook in de rest van de wedstrijd toont hij zich met fraaie saves. Domper op het bekeravontuur van dit seizoen: in de halve finale speelt Barcelona een dubbele confrontatie met aartsrivaal Real Madrid, maar uitgerekend die twee wedstrijden moet Cillessen missen door een blessure.

Tekst gaat verder onder video...

Qua competitieduels blijft de teller een beetje achter. In drie seizoenen speelde Cillessen slechts vijf keer in La Liga, de laatste drie optredens daarvan dateren van de afgelopen drie weken. Tegen Celta de Vigo, Getafe en Eibar mocht hij negentig minuten spelen, op het moment dat de landstitel al lang en breed binnen was. In september 2016 speelde hij een keer (tegen Alavés) omdat Ter Stegen een dag voor de wedstrijd geblesseerd was geraakt, ook in mei 2018 (Villarreal-thuis) mocht hij een week na het veroveren van het kampioenschap een keer plaatsnemen onder de lat.

Wat Europese wedstrijden betreft is de oogst al helemaal mager voor Cillessen. Hij speelde drie duels in de Champions League, netjes verdeeld over drie seizoenen. Die optredens (in 2016 tegen Borussia Mönchengladbach, in 2017 tegen Sporting Portugal en in 2018 tegen Tottenham Hotspur) hebben veel gemeen. Iedere keer betrof het de laatste groepswedstrijd, in eigen huis, op een moment dat Barcelona al zeker was van een plek in de knock-outfase.