Bekerduel tussen 'Fener' en Besiktas gestaakt

Chelsea ondanks zege nog ver achter Spurs

22:56 Chelsea heeft in de Premier League gewonnen bij Burnley (1-2) en is daardoor twee punten ingelopen op Tottenham Hotspur. Het verschil tussen de nummer vier en vijf, beide uit Londen, is desondanks nog vijf punten. De bovenste vier van Engeland mogen deelnemen aan de Champions League.