Bekerwinnaar Feyenoord gaat derde voorronde Europa League in

,,Ik ben wel voor Marseille, maar wij weten hoe onze voorbereiding op komend seizoen er uit zal zien," liet Giovanni van Bronckhorst gisteren weten. ,,De eerste officiële wedstrijd is op 4 augustus, als we tegen PSV spelen om de Johan Cruijff Schaal. En daar zit de voorronde Europa League meteen achter, op 9 augustus. Of niet, als Marseille voor een verrassing zorgt.'' Die verrassing kwam er vanavond dus niet in Lyon, waar Antoine Griezmann de finale met twee goals besliste.

Feyenoord moet daardoor de derde voorronde en de play-offs overleven om een plek in de groepsfase van de Europa League te bemachtigen. AZ, dat derde werd in de Eredivisie, stroomt in de tweede voorronde van de Europa League in. De winnaar van de play-offs, FC Utrecht of Vitesse, begint ook in de tweede voorronde van de Europa League.