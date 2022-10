Bekijk hier alle goals uit de Champions League

Met video Invaller Kylian Mbappé voorkomt puntenver­lies PSG, sublieme vrije trap Lionel Messi

Paris Saint-Germain heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie weer overgenomen van Olympique Marseille. Het elftal van coach Christophe Galtier won nipt van OGC Nice: 2-1. Invaller Kylian Mbappé nam in de 83e minuut de winnende treffer voor zijn rekening. De aanvaller schoot binnen nadat rechtsback Nordi Mukiele de bal op hem had teruggelegd.

