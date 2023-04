Bekijk hier de tussenstanden en uitslagen in de topcompetities

Vandaag is er weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. Zo komen in Engeland koploper Arsenal en het Manchester United van Erik ten Hag in actie. Barcelona vervolgt de titeljacht tegen Getafe en in Italië speelt Feyenoord-opponent AS Roma. Volg hier alle tussenstanden en uitslagen.