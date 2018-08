Belgen lopen weg met Ossenaar Danjuma: 'Kan een sensatie worden'

Arnaut 'Danjuma' Groeneveld is dé naam momenteel in België. De Ossenaar heeft in amper drie competitiewedstrijden de harten van de Club Brugge-fans gestolen. Ook de Belgische pers was lovend na zijn wervelende optreden van vrijdagavond.

'Danjuma is (sinds kort) de naam' kopt Het Laatste Nieuws zaterdag, verwijzend naar zijn recente naamswijziging - op het shirt althans. ,,Arnaut vindt 'Danjuma' gewoon leuker. Geef hem eens ongelijk. Groeneveld, da's iets voor een defensieve middenvelder. Danjuma daarentegen... Daarvoor gaat een mens op het puntje van zijn stoel zitten. 't Is een (artiesten)naam die tot de verbeelding spreekt. Je wil als 7-jarige in het park toch niet Groeneveld zijn? Danjuma, ja."

Met twee (haast identieke) goals in acht minuten bezorgde nieuwkomer Danjuma zijn ploeg Club Brugge een eenvoudige avond tegen Kortrijk. Uiteindelijk werd het nog 3-0. ,,Just another day at the office. 3-0. Met Danjuma als virtuoos", valt te lezen in de Belgische krant. ,,Ziezo. De Supercup gewonnen en 9 op 9 in de competitie - het leven gaat gewoon zijn gangetje op Jan Breydel. Met Danjuma als de nieuwste smaakmaker."

'Danjuma, de wervelwind', luidt de kop boven het wedstrijdverhaal in De Morgen. ,,'Hoe spreek je het precies uit?' Televisie-commentaren vragen zich vooralsnog af waar de klemtoon ligt, terwijl de fans zijn naam nog niet uit volle borst scanderen. Het is een kwestie van tijd. Danjuma, zo heet de Brugse uitblinker tegen KVK."

Ook in Het Nieuwsblad lovende woorden. ,,Na twee goals à la Izquierdo van nieuwkomer Danjuma was de match na acht minuten al gespeeld." De krant maakt de vergelijking met Izquierdo, de Colombiaanse voorganger van Danjuma op de linkerflank. ,,Na drie minuten degradeerde hij zijn rechtstreekse tegenstrever Ouali tot lantaarnpaal, kapte naar binnen en krulde mooi binnen (1-0). Een doelpunt zoals Izquierdo dat placht te doen maar van Danjuma was het de eerste keer dat we zo’n actie zagen. De gewezen NEC-speler toonde al mooie dingen maar zo’n Izquierdo-beweging was daar nog niet bij geweest."

Toch houdt de krant een slag om de arm. ,,Danjuma kan een sensatie worden. Toch nog even voorbehoud. Want de man die hem in de 74ste minuut kwam vervangen, herinnerde iedereen in het stadion eraan dat er nog niet te snel van stapel mag worden gelopen. Die invaller was namelijk Emmanuel Dennis. Vorig seizoen rond deze tijd nog de absolute sensatie, tegenwoordig een anonieme bankzitter bij de landskampioen."

Sporza vergelijkt Danjuma ook met een voormalige linksbuiten van Blauw-Zwart. ,,Na drie minuten haalde Danjuma uit met een typische "Limbombe-beweging". De Nederlander sneed goed naar binnen en legde de bal in de rechterbenedenhoek. Vijf minuten later dachten we dat we een herhaling van het eerste doelpunt te zien kregen, maar niets was minder waar. De Nederlander imiteerde zijn eerste doelpunt en verdubbelde de score. Na de 2-0 leek Kortrijk al helemaal uitgeteld te zijn."