België mist finaleronde na sensationele comeback Zwitserland

Nations LeagueZwitserland had vanavond genoeg aan een 1-0 overwinning op België voor de winst in poule 2 van de Nations League, maar de Zwitsers kozen voor de zware route en wonnen na een sensationele comeback uiteindelijk met 5-2. België, aanvoerder van de FIFA-wereldranglijst en nummer drie van het afgelopen WK, doet daardoor in juni 2019 niet mee aan de finaleronde van de Nations League.

België stond al na na zeventien minuten spelen met 0-2 voor in de Swissporarena in Luzern dankzij twee goals van Thorgan Hazard, het jongere broertje van de Belgische sterspeler Eden Hazard. In de tweede minuut profiteerde hij van een korte terugspeelbal van Nico Elvedi, zijn teamgenoot bij Borussia Mönchengladbach. Een kwartier later passeerde hij met een mooi schot van afstand de Zwitserse keeper Yann Sommer, ook een teamgenoot van Hazard bij Borussia Mönchengladbach.

Sensationele comeback

Vanwege de 2-1 zege van België op Zwitserland in Brussel vorige maand moest Zwitserland daardoor met 4-2 winnen om eerste te worden in poule 2 in Divisie A in de Nations League. Een onmogelijke missie, zo leek het, maar daar wilden de Zwitsers niets van weten. Nog voor rust stond het al 3-2 voor Zwitserland dankzij doelpunten van AC Milan-linksback Ricardo Rodriguez (penalty) en twee van Benfica-spits Haris Seferovic.



In de 62ste minuut maakte de Zwitserse verdediger Nico Elvedi zijn fout uit de tweede minuut goed. Met een rake kopbal na een indraaiende voorzet van Liverpool-speler Xherdan Shaqiri maakte hij zijn eerste interlandgoal voor Zwitserland en zorgde hij voor de 4-2. De laatste keer dat de nationale ploeg van Zwitserland terugkwam na twee goals achterstand was tachtig jaar geleden (9 juni 1938), toen Duitsland met 4-2 werd verslagen tijdens het WK van 1938 in Frankrijk. Uit een voorzet van rechtsback Kevin Mbabu maakte Seferovic er met een fraaie kopbal ook nog 5-2 van in de 85ste minuut. Seferovic werd daarmee de eerste speler die een hattrick maakte tegen België sinds Igor Belanov (Sovjet-Unie) tijdens de 4-3 overwinning op het WK 1986 in Mexico.

Final Four

Zwitserland is na Portugal en Engeland het derde land dat zeker is van deelname aan de finaleronde van de UEFA Nations League op 5 en 9 juni 2019 in Guimarães en Porto. Nederland kan morgenavond het vierde en laatste land worden dat zich plaats, bij winst of een gelijkspel tegen Duitsland in Gelsenkirchen. Mocht Oranje daarin slagen en wereldkampioen Frankrijk zich dus niet plaatsen voor de Final Four van de Nations League, zijn de nummers 1, 2 en 3 van het afgelopen WK een jaar later niet aanwezig bij het WK.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS