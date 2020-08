België mist Vermaelen in Nations League: verdediger mag Japan niet verlaten

Ziyech loopt knieblessu­re op bij succesvol debuut voor Chelsea

30 augustus Hakim Ziyech heeft een knieblessure opgelopen in zijn eerste wedstrijd voor Chelsea. De Marokkaanse international, voor 40 miljoen euro overgekomen van Ajax, moest gisteren in de oefenwedstrijd bij Brighton & Hove Albion (1-1) kort na rust van het veld. ,,Hij voelde iets in zijn knie. We moeten ernaar kijken, hopelijk is het niet zo erg”, zei manager Frank Lampard.