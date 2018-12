België verliefd op Amrabat: ‘Die benen, die kont; ijzersterk is hij’

Amrabat is verlegen onder de plotselinge aandacht in België. ,,Mijn grootste kwaliteit? Het is aan de mensen om me te beoordelen, niet aan mezelf. Maar dit is ook wel weer een beetje de waan van de dag. Kijk, als je niet speelt, ben je een miskoop. Vandaar dat je na een goeie prestatie nederig moet blijven. Want als ik volgende week slecht zou spelen, kan ik er zogezegd weer niets van.”



Zelf begrijpt hij wel waarom een doorbraak in Brugge tot nu toe uitbleef. Hij kreeg een kans tegen Deinze, maar Club verloor en Amrabat raakte meteen weer op een zijspoor. ,,Het zat niet mee. In Deinze kreeg ik mijn kans, maar als je als topclub daar verliest, weet je dat je achteraan weer mag aansluiten. Ik snapte de trainer wel. Het was wachten op mijn kans. En dan ben ik een speler die ritme nodig heeft.