Belgische media: Einde seizoen voor Vermeer

8:27 Real Madrid plaatste zich gisteravond voor de achtste keer op rij voor de halve finales van de Champions League, maar daar had na afloop eigenlijk niemand over. De door de Engelse scheidsrechter Michael Oliver toegekende strafschop in blessuretijd zorgde voor uren aan discussie. Aan u de vraag: was het wel of geen terechte strafschop?