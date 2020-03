Belgische profclubs eisen duidelijkheid over einde seizoen

Corona in Qatar Nasser El Khayati: Alles staat stil in Qatar

27 maart Het corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag bij Nasser El Khayati (31), spits van Qatar Sports Club, uitkomend in het land dat in de winter van 2022 het WK zal huisvesten.