Belgische voetbalclubs unaniem achter komst BeNeLiga

Ambitie

De leden van Pro League, de organisatie die verantwoordelijk is voor de hoogste Belgische competitie, schaarden zich dinsdag unaniem achter een principe-akkoord over “de richting voor de toekomstambitie” voor het profvoetbal in België. ,,Deze toekomstambitie is gestoeld op respect voor de sportieve aspiraties voor de topclubs en de behoefte aan economische stabiliteit voor de overige professionele clubs. Er is een unaniem draagvlak om de mogelijke realisatie van de Beneleague alle kansen te geven. Het management van de Pro League zal vanaf nu hierin een actieve rol opnemen”, staat in een verklaring.