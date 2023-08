Bellingham weer belangrijk voor Real Madrid, Aboukhlal voorkomt dat Mbappé matchwinner wordt

Met samenvattingenJude Bellingham heeft met twee doelpunten een belangrijk aandeel gehad in de zege van Real Madrid in de uitwedstrijd tegen UD Almería. De 20-jarige Engelsman was twee keer trefzeker in het met 3-1 gewonnen duel.

Bellingham maakte in de 19e minuut gelijk met een intikker, nadat Almería al in de 3e minuut de leiding had genomen via Sergio Arribas. Na een uur zette Bellingham de Madrilenen ook op voorsprong, ditmaal met een kopbal. Toni Kroos was de aangever. Bellingham is de eerste speler sinds 2009 die in zijn eerste twee competitiewedstrijden voor Real tot scoren komt. Veertien jaar geleden slaagde Cristiano Ronaldo daarin.

Tijdens de eerste speelronde van La Liga was Bellingham vorige week in Bilbao ook trefzeker tegen Athletic Club (0-2). De middenvelder werd deze zomer door Real overgenomen van Borussia Dortmund, waar hij vorig seizoen tot acht doelpunten kwam in de Bundesliga.

Ruim een kwartier voor tijd maakte Vinícius Júnior zijn eerste van het seizoen, met een bekeken schot in de verre hoek.

Real Madrid is na twee duels nog zonder puntenverlies. Regerend kampioen FC Barcelona, begonnen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Getafe, speelt zondag (19.30 uur) thuis tegen Cádiz.

Aboukhlal voorkomt dat PSG wint bij rentree scorende Mbappé

Ondanks een doelpunt van de teruggekeerde Kylian Mbappé heeft Paris Saint-Germain opnieuw punten laten liggen in de Franse voetbalcompetitie. De landskampioen moest bij Toulouse genoegen nemen met 1-1, nadat het vorige week thuis tegen Lorient al niet verder was gekomen dan 0-0. Zakaria Aboukhlal, oud-speler van PSV en AZ, schoot in de 87ste minuut uit een strafschop de gelijkmaker binnen voor de Franse bekerwinnaar.

De Marokkaanse international werd op zijn hak getrapt door landgenoot Achraf Hakimi, terwijl de bal al weer buiten het zestienmetergebied was. Daarbij vloog de schoen van de geboren Rotterdammer uit. De scheidsrechter bestrafte dat met een penalty.

Aboukhlal zorgde er met de gelijkmaker voor dat de rentree van Mbappé werd overschaduwd. De Franse aanvaller, die deze zomer leek te vertrekken bij PSG, kwam kort na rust in het veld en versierde al snel een strafschop. Mbappé schoot die zelf raak. De 24-jarige Fransman traint pas sinds kort weer mee met de selectie van trainer Luis Enrique. Mbappé moest aanvankelijk apart van de groep trainen, omdat hij weigert zijn volgend jaar aflopende contract te verlengen.

Denzel Dumfries met assist belangrijk voor Inter

Lautaro Martínez heeft Internazionale aan een overwinning op Monza geholpen in de eerste speelronde van de Serie A. De Argentijnse aanvaller maakte beide doelpunten in Milaan: 2-0. Denzel Dumfries leverde in de 8e minuut de assist bij de eerste treffer van de nummer 10.

Na een subtiel passje van Nicolò Barella gaf de rechtervleugelverdediger van Oranje de bal strak voor op Martínez, die de score opende. Dumfries werd halverwege de tweede helft gewisseld door trainer Simone Inzaghi. Stefan de Vrij speelde wel de hele wedstrijd bij de ploeg die afgelopen seizoen de finale van de Champions League bereikte.

Een kwartier voor tijd scoorde Martínez opnieuw. De Argentijn tikte een strakke voorzet van de net ingevallen Marko Arnautovic in het doel. Arnautovic, oud-speler van FC Twente, keerde deze zomer na dertien jaar terug bij Inter.

De ploeg van Inzaghi eindigde afgelopen seizoen als derde in de Italiaanse voetbalcompetitie. In de finale van de Champions League moest Inter het afleggen tegen Manchester City.

Victor Osimhen helpt titelverdediger Napoli aan zege

Napoli is het seizoen in de Serie A begonnen met een overwinning. De ploeg van de nieuwe trainer Rudi Garcia, de opvolger van Luciano Spalletti, won met 1-3 bij het gepromoveerde Frosinone. Die club werd vorig seizoen kampioen van de Serie B.

Abdou Harroui, oud-speler van Sparta Rotterdam, maakte het eerste doelpunt van het seizoen in de Italiaanse competitie. De 25-jarige Leidenaar benutte in de zevende minuut een strafschop, nadat ploeggenoot Jaime Báez in het zestienmetergebied onderuit was geschopt door Jens Cajuste. Harroui luisterde zo zijn debuut voor Frosinone op met een doelpunt. De middenvelder kwam deze zomer over van Sassuolo.

Matteo Politano bracht Napoli in de 24ste minuut op gelijke hoogte. Victor Osimhen, de topscorer van vorig seizoen met 26 goals, bezorgde de titelverdediger daarna met twee doelpunten de winst. De Nigeriaanse spits scoorde twee keer op aangeven van rechtsback Giovanni Di Lorenzo.

Osimhen speelt nog steeds voor Napoli, hoewel hij in verband wordt gebracht met heel wat andere topclubs. Ook een lucratieve transfer naar Saudi-Arabië lijkt deze zomer nog mogelijk. ,,Ik speel nu voor Napoli, dat is het belangrijkste”, zei de 24-jarige spits uit Nigeria tegen Italiaanse media. ,,Ik geef alles voor deze club, zoals ik altijd heb gedaan.” Osimhen onderhandelt al een tijdje met de clubleiding over verlenging van zijn contract, dat loopt tot de zomer van 2025. ,,We zullen zien wat er deze transferperiode nog gebeurt.”

De Georgische aanvaller Khvicha Kvaratskhelia, een van de andere uitblinkers van vorig seizoen, ontbrak tegen Frosinone in de selectie van Napoli. Oud-PSV’er Hirving Lozano bleef op de bank.

De club uit Napels werd vorig seizoen onder leiding van Spalletti voor het eerst sinds 1990 weer kampioen van Italië. De 64-jarige trainer besloot daarna te stoppen. Spalletti werd vrijdag aangesteld als nieuwe bondscoach van Italië, als opvolger van de opgestapte Roberto Mancini.

