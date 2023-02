Benauwde zege voor Barcelona op bezoek bij Real Betis

Copa América wordt in 2024 in de Verenigde Staten gehouden als generale voor WK 2026

De Copa América vindt in 2024 plaats in de Verenigde Staten. Het landentoernooi wordt in de VS gehouden in het kader van het partnerschap tussen de voetbalbonden van Zuid-Amerika (CONMEBOL) en Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben (CONCACAF), meldde de CONCACAF.

