Benfica-coach ziet reële kans tegen Ajax: ‘Mensen geloofden me niet toen ik dat ook voor het eerste duel zei’

Nélson Veríssimo, coach van Benfica, durft niet te zeggen wie er als winnaar uit de strijd zal komen na de Champions League-clash tussen Ajax en Benfica, morgenavond om 21.00 uur in Amsterdam. Het eerste duel eindigde in 2-2 en de coach denkt dan ook dat de kansen op 50/50 liggen.

Veríssimo is niet van plan vol op de aanval te gaan spelen in de Johan Cruijff Arena: ,,We moeten zien te profiteren van verschillende momenten. We moeten vooral de kwaliteiten van onze eigen spelers zien te benutten, want we weten dat we door deze tegenstander ook zeer goed in de defensieve organisatie moeten zijn. We kregen twee goals tegen in Lissabon, maar op andere momenten stonden we juist heel goed", vond de coach van Benfica van de heenwedstrijd.

Hoewel hij complimenten aan Ajax gaf, gelooft de coach van Benfica in de kansen van zijn eigen ploeg: ,,We moeten een heel hoog niveau halen om Ajax te verslaan, maar we geloven erin. Dat zei ik ook voor aanvang van de eerste wedstrijd. Toen geloofden mensen me waarschijnlijk niet. Mensen dachten niet dat de kansen voor dit duel nog steeds 50/50 zouden zijn. We hebben respect voor Ajax, maar zij moeten ook respect voor ons hebben. Het wordt een kat-en-muisspel en moeten proberen de ruimtes te vinden.”

Tot slot: ,,We zijn ervan overtuigd dat we reële kansen hebben om Ajax te verslaan en door te gaan naar de kwartfinale", aldus Veríssimo, die nog tot het einde van het seizoen een contract heeft. Veel Portugese sportjournalisten denken dat hij komende zomer moet plaatsmaken voor een ervaren trainer. ,,Ik ben daar niet mee bezig”, zei hij. ,,Ik wil mijn ploeg iedere dag weer beter maken. We kunnen ons plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Dat zou toch een enorme prestatie zijn.”

Benfica steekt de laatste weken in iets betere vorm. De laatste nederlaag dateert van 2 februari tegen Gil Vicente. Sindsdien werd in de competitie vier keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Afgelopen weekend werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Vizela nadat Adel Taarabt al in de achtste minuut een rode kaart had gekregen.

