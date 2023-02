Benfica met negen man uitgeschakeld in de beker na spektakelstuk

met Video Erik ten Hag lacht om plaagstoot­je journalist en wil zich niet bezighou­den met onderzoek naar Manchester City

Erik ten Hag kan woensdag in de thuiswedstrijd tegen Leeds United geen beroep doen op Scott McTominay en de Brazilianen Casemiro en Antony. Hoewel Manchester United niet op volle oorlogssterkte verschijnt op Old Trafford, moet het volgens de Nederlandse trainer gewoon drie punten pakken. Verder houdt Ten Hag zich op de vlakte over het feit dat Manchester City een onderzoek tegen zich heeft lopen vanuit de Premier League.

