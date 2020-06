Benfica verzuimt te profiteren van nederlaag FC Porto bij herstart Portugese competitie

Liever een kapot iPhone-scherm dan een dure Ferrari: dit is de bizarre route van weldoener Mané

22:17 Sadio Mané (28) geldt als een van de grootste sterren van het oppermachtige Liverpool, maar zijn weg richting de top was verre van geplaveid. In zijn onlangs verschenen documentaire Made in Senegal vertelt de rappe buitenspeler zijn bijzondere levensverhaal, waarin hij voetbalde met citrusvruchten en uitgroeide tot een van de grootste weldoeners van het mondiale voetbal.