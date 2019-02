Benfica wint met dubbele cijfers in Portugese competitie

Bayern Munchen in kwartfina­le DFB-Pokal tegen FC Heidenheim

19:47 Bayern München treft in de kwartfinales van de DFB-Pokal op eigen veld 1. FC Heidenheim, de nummer vier uit de Tweede Bundesliga. Dat is de club die in de achtste finales Peter Bosz met Bayer Leverkusen de weg naar de laatste acht versperde.