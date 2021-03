Benzema met wereldgoal de reddende engel bij Real Madrid tegen Elche

Bij Real Madrid keerde aanvoerder Sergio Ramos terug in de basisopstelling. De 34-jarige verdediger is helemaal hersteld van zijn knie-operatie en kwam voor het eerst sinds 14 januari weer in actie namens de Madrilenen (1-2 nederlaag tegen Athletic Bilbao). Maar ook Ramos kon niet voorkomen dat Elche in de tweede helft brutaal de voorsprong nam, al was dat zeker niet onverdiend. Dani Calvo kopte de bal uit een hoekschop tegen de touwen.



Real-coach Zidane besloot daarna gelijk in te grijpen en wisselde drie spelers, onder meer Ramos werd afgelost. Dat zorgde voor het gewenste effect binnen zijn ploeg, want een kwartier voor tijd was daar Karim Benzema met de gelijkmaker. Daarna viel ook Eden Hazard in. De 30-jarige Belg is hersteld van een spierblessure en zag Benzema in de slotfase wederom met een fraaie treffer toeslaan: 2-1.