Bergkamp hoopt in toekomst op terugkeer bij Arsenal: ‘Dat zou het ideale plaatje zijn’

Bergkamp speelde van 1995 tot 2006 voor Arsenal, waar hij tot 120 goals in 423 wedstrijden kwam en drie keer de Premier League en FA Cup won. ,,Als de tijd rijp is, zou ik graag nog eens terugkeren naar Engeland voor een rol als coach of assistent-trainer. Bij Arsenal zou ideaal zijn, natuurlijk. Ik heb daar elf mooie jaren gehad en heb nog altijd een goed gevoel bij de club", zegt Bergkamp, die van 2011 tot december 2017 werkzaam was als jeugdtrainer en assistent-trainer bij Ajax. Vorig jaar werkte Bergkamp nog individueel met talenten van Jong Almere City, waar zijn zoon Mitchel (21) speelt. Zijn dochter Estelle (24) heeft een relatie met Ajax-middenvelder Donny van de Beek. ,,Op dit moment zijn we als gezin gelukkig in Nederland, maar ik moet toegeven dat ik wel weer de drang voel om op het veld te staan, als coach of als assistent-trainer.”