Berlusconi neemt voetbalclub Monza over

Dat melden diverse Italiaanse media. De ploeg komt uit in de Serie C, het derde niveau in Italië. Monza staat na drie wedstrijden bovenaan in divisie B van de Serie C met negen punten. Het doel van Berlusconi is om de club zo snel mogelijk naar de Serie A te loodsen.



Ook Adriano Galliani, jarenlang zijn rechterhand bij AC Milan, krijgt een voorname rol bij Monza. Hij wordt algemeen directeur van de club. Berlusconi was 31 jaar eigenaar van AC Milan waarmee hij, onder meer met het Nederlandse drietal Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard, grote successen boekte. In 2017 verkocht hij zijn aandelen aan Chinese investeerders.