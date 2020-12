Berooide Bosman 25 jaar na arrest: ‘Dankzij mij zijn voetballers rijk geworden’

PSG-Lyon Memphis wint race tegen de klok en start in topper tegen Bakker

13 december Memphis Depay treedt vanavond met Olympique Lyon 'gewoon’ aan tegen Paris Saint-Germain. De aanvaller van het Nederlands elftal was een twijfelgeval in aanloop naar de topper, maar staat in de punt van de aanval. Hij treft een landgenoot bij de Parijzenaren.