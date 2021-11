‘Beschonken Nainggolan reed 56 km/u te hard en moet rijbewijs opnieuw halen’

Nainggolan werd eind augustus op de Antwerpse Scheldekaaien ‘s avonds laat staande gehouden door de politie nadat hij met zijn auto op hoge snelheid een ander voertuig inhaalde en daarbij een doorgetrokken witte lijn overschreed. De politie had een - gecorrigeerde - snelheid van 106 kilometer per uur nodig om Nainggolan in te halen terwijl de maximumsnelheid daar 50 km/u is en de voetballer bleek licht onder invloed van alcohol.

,,Het was een uniek moment, want hij was nog maar net terug in Antwerpen na zestien jaar in het buitenland te hebben gespeeld en hij was met enkele jeugdvrienden iets gaan drinken”, stelt Souidi. ,,Radja heeft een groot hart en is zijn afkomst niet vergeten, daarom was die avond zo speciaal. Maar hij schaamt zich voor de feiten.”