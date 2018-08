Besiktas gelijk bij Partizan, Sleegers en Van Wolfswinkel scoren

Europa LeagueAtalanta Bergamo is vanavond op een 0-0 gelijkspel blijven steken tegen FC Kopenhagen. Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon speelden de hele wedstrijd mee bij de Italiaanse club. Volgende week is de return in de hoofdstad van Denemarken.

FC Basel won vanavond met 3-2 van Apollon Limassol uit Cyprus. Ricky van Wolfswinkel scoorde twee keer voor de Zwitserse topclub, die in de vorige ronde Vitesse uitschakelde. De 29-jarige spits uit Woudenberg bracht zijn club FC Basel vanavond al na zes minuten op voorsprong tegen Apollon Limassol. Daarna scoorde de Cyprioten twee keer, maar na 69 minuten kopte Van Wolfswinkel uit een corner ook de 2-2 binnen voor FC Basel. De twintigjarig verdediger Eray Cumart maakte kort voor tijd de winnende treffer voor de ploeg van Marcel Koller.



Besiktas speelde met 1-1 gelijk bij Partizan Belgrado. Jeremain Lens en Ryan Babel zaten allebei niet bij de wedstrijdselectie bij Besiktas, terwijl het tweetal in de voorgaande twee wedstrijden tegen LASK Linz nog in de basis stond. De Griekse topclub Olympiakos won met 3-1 van Burnley, dat vorig seizoen verrassend zevende werd in de Premier League. Konstantinos Fortounis scoorde twee keer voor Olympiakos.



De Schotse kampioen speelde met 1-1 gelijk bij Suduva, de kampioen van Litouwen. Rangers, de rivaal van Celtic, won op Ibrox met 1-0 van FC Ufa uit Rusland. De Engelse verdediger Connor Goldson scoorde kort voor rust voor de ploeg van trainer Steven Gerrard.

Racing Genk won in de eigen Cristal Arena met 5-2 van Brøndby IF, dat vorig seizoen tweede werd in de Deense competitie achter FC Kopenhagen. AA Gent bleef op 0-0 steken tegen Girondins de Bordeaux. Met Anderlecht en Standard Luik zijn er al twee Belgische clubs zeker van een plek in de poulefase van de Europa League.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel in duel met Hector Yuste van Apollon Limassol. © EPA

Sleegers scoort voor Trencin

AS Trencin, dat in de vorige ronde verrassend Feyenoord uitschakelde, speelde in Slowakije met 1-1 gelijk tegen AEK Larnaca uit Cyprus. Voormalig Feyenoord-middenvelder Joey Sleegers bracht Trencin na 55 minuten spelen op voorsprong in Zilina, maar vijf minuten later maakte Acoran Barrera alweer gelijk namens de Cyprioten.

Na de wonderbaarlijke comeback (8-1 winst na 4-0 nederlaag) is Zenit Sint-Petersburg vanavond wel goed begonnen in het heenduel voor een plek in de poulefase van de Europa League. De Russische topclub won vanavond met 3-1 van Molde FK, de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjær. Eirik Hestad bracht de Noren kort voor rust nog wel op voorsprong in het Krestovsky-stadion in de tweede stad van Rusland, maar in de laatste twintig minuten scoorden Artem Dzyuba, Anton Zabolotny en Miha Mevlja voor Zenit. Volgende week donderdag is de return in het Aker Stadion in Molde.

Sevilla, winnaar van de Europa League in 2014, 2015 en 2016, won in Tsjechië met 0-1 bij Sigma Olomouc. Pablo Sarabia maakte in de 84ste minuut de enige goal voor de nummer zeven van La Liga van vorig seizoen.



APOEL Nicosia, met Boy Waterman op doel, won op Cyprus met 1-0 van FC Astana. Ludogorets Razgrad won met 0-1 bij Torpedo Kutaisi in Georgië door een goal van de Braziliaan Wanderson. Virgil Misidjan deed de hele wedstrijd mee bij Ludogorets, waar Jody Lukoki acht minuten voor tijd mocht invallen.

Overige uitslagen Europa League:

FC Sheriff - Qarabag FK 1-0

Sarpsborg 08 - Maccabi Tel Aviv 3-1

Malmö FF - FC Midtjylland 2-2

F91 Dudelange - CFR Cluj 2-0

Olimpija Ljubljana - Spartak Trnava 0-2

Rapid Wien - FC FCSB 3-1

Zorya Luhansk - RB Leipzig 0-0

AA Gent - Girondins de Bordeaux 0-0

Rosenborg BK - KF Shkendija 3-1

Volledig scherm Rangers-coach Steven Gerrard zag zijn ploeg vanavond met 1-0 winnen van FC Ufa. © REUTERS

Volledig scherm Olivier Ntcham scoorde vanavond voor Celtic, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Suduva. © REUTERS

Volledig scherm De Russische spits Artem Dzyuba scoorde vanavond voor Zenit Sint-Petersburg, dat met 3-1 won van Molde FK. © AP