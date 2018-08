Besiktas thuis onderuit tegen Antalyaspor

De Senegalees Souleymane Doukara had de bezoekers met twee treffers in vijf minuten tijd op 2-0 gezet. Hoewel de Spanjaard Álvaro Negredo de thuisploeg al snel weer terug in de wedstrijd bracht, zorgde Yekta Kurtulus nog voor rust voor de 3-1. De Portugees Pepe maakte in de tweede helft de aansluitingstreffer, maar verder kwam Besiktas niet. Ryan Babel speelde de hele wedstrijd. Jeremain Lens zat niet bij de selectie.



Fenerbahçe verloor gisteravond al met 1-0 bij Göztepe. In de eerste speelronde verloor de ploeg van Phillip Cocu ook al met 1-0 op bezoek bij Yeni Malatyaspor. Galatasaray speelt morgenavond thuis tegen Alanyaspor.