Beslissing A-League valt week later door lockdown in Melbourne

Video Hands of geen hands? ‘Laat dát ‘voordeel of niet’ voor verdedigen­de team de maatstaf zijn’

8:45 Je kunt je televisie niet afstemmen op Itali­aans of Spaans voetbal zonder een strafschop door een handsbal tegen te komen, terwijl dat in pakweg Engeland heel anders is. Hoe kan dat als de regels overal hetzelfde zijn? ,,Er wordt in Italië als het ware niet meer nagedacht.’’