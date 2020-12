Besmette Sinkgraven mist duel met Frankfurt

Samenvatting Arsenal eindigt jaar vrolijk, Rashford schiet United in extremis naar tweede plaats

7:21 Arsenal is het jaar 2020 toch goed geëindigd. Nadat de ploeg van Mikel Arteta zaterdag nog Chelsea met 3-1 wist te verslaan, werd vanavond Brighton met 0-1 verslagen. Invaller Alexandre Lacazette had amper 43 seconden nodig om een treffer te maken. Later op de avond ontsnapte Manchester United aan puntenverlies.