Beter een goede buur dan een verre vriend: Liverpool en Everton helpen stadsgenoot voor duel in FA Cup

Premier League-clubs Liverpool en Everton hebben hun kleine buur Marine FC geholpen in de voorbereiding op de wedstrijd van zondag in de FA Cup tegen Tottenham Hotspur.

Marine komt uit in de noord-west-divisie in de Noordelijke Premier League, het achtste niveau van het Engels voetbal en kan komend weekend tegen de nummer vier van de Premier League aan de bak. Heel fit zijn de spelers van Marine niet, de competitie ligt momenteel stil door de coronapandemie. Een groter niveauverschil tussen twee clubs is er niet eerder geweest in de derde ronde van de FA Cup.

The Whites kregen in aanloop naar het duel met Tottenham Hotspur hulp van de grote stadgenoten. Liverpool dat recentelijk nog van Tottenham won (2-1), heeft de club de video-analyse van de ploeg van coach José Mourinho gegeven en laat de bescheiden club zaterdag trainen op het AXA Training Centre, het trainingscomplex van The Reds. De spelers van Marine waren ook welkom op het USM Finch Farm, het trainingscomplex van Everton.

,,We zijn zo goed voorbereid als we kunnen vanuit het parttimeperspectief”, zegt coach Neil Young van Marine, wiens spelers geen fulltimeprofs zijn. ,,Ik heb veel voorbereiding gedaan met de hulp van Liverpool, dat ons informatie heeft gegeven. Daarnaast zijn we Everton en Liverpool dankbaar dat we op het laatste moment mochten spelen op hun trainingsvelden. Ons eigen veld is onbespeelbaar door de vorst en de rest van onze ruimten zijn gesloten vanwege de coronamaatregelen.”