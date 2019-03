Betoog van Ramos op Instagram: ‘Gele kaart in Amsterdam een ​​fout? Absoluut’

Sergio Ramos begint het opmerkelijke ‘interview met zichzelf’ met een algemeen statement over de ‘staat van Real'. ,,Normaliter houden voetballers er alleen van om op het veld hun benen te laten spreken, maar daar is dit seizoen geen sprake van. De recente gebeurtenissen rond de club zijn rampzalig. Wij verstoppen ons niet. Wij spelers zijn primair verantwoordelijk en ik, als aanvoerder, meer dan wie ook. Het leek me eerlijker om vragen die nu rond de club hangen zelf maar even te beantwoorden.”



Ramos steekt de hand in eigen boezem rond de bewust gele kaart in het eerste duel met Ajax. Met een voorsprong van 2-1 dacht de aanvoerder zo op een simpele wijze een schorsing te kunnen pakken om daarna in het vervolg van de Champions League weer beschikbaar te zijn. ,,Was de gele kaart in Amsterdam een ​​fout? Absoluut, het was een fout en ik neem de schuld voor 200% op me.”