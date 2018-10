Bielsa doneert 2 miljoen euro aan eerste club Newell's Old Boys

Bielsa was in het seizoen 1987/1988 een seizoen lang prof bij Newell's Old Boys, waar hij als bikkelharde verdediger tot 25 duels in de hoofdmacht kwam. Van 1990 tot 1992 was hij hoofdtrainer bij Newell's, de club waar ene Lionel Messi van 1994 tot 2000 in de jeugdopleiding speelde. Messi heeft regelmatig aangegeven dat hij zijn profloopbaan graag bij Newell's zou afsluiten, al zal Bielsa dan wellicht ook wat geld moeten inleggen.



Het stadion van Newell's Old Boys draagt sinds 2009 de naam Estadio Marcelo Bielsa, als eerbetoon aan de man die in 1991 en 1992 kampioen werd met de club. In 1992 bereikte Newell's Old Boys onder leiding van Bielsa bovendien de finale van de Copa Libertadores, maar daarin was São Paulo FC uit Brazilië na strafschoppen te sterk. Mauricio Pochettino, Gerardo ‘Tata’ Martino, Alfredo Berti en Eduardo Berizzo speelden destijds voor Newell's. Later werden zij allemaal succesvol als coach, geïnspireerd door de aanvallende speelstijl van Bielsa.