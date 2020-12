‘Big Sam’ stunt met West Brom tegen Liverpool: gelijkspel met 20 procent balbezit

Liverpool had 80 procent balbezit en 17 schoten, maar deed daar vanavond vrij weinig mee. Van de 17 schoten gingen er maar twee op doel, terwijl West Brom drie van de vijf pogingen op doel kreeg. Twee weken geleden speelde West Brom met vergelijkbaar spel ook al met 1-1 gelijk bij Manchester City, maar de volgende dag werd de Kroatische coach Slaven Bilic ontslagen. Allardyce begon vorige week aan zijn negende klus in de Premier League met een 0-3 nederlaag tegen Aston Villa, maar vanavond deed hij precies waarvoor hij werd aangesteld door de Chinese eigenaren van The Baggies: resultaten boeken. West Brom staat nog altijd negentiende, maar Fulham en Burnley komen in de buurt.



Liverpool kwam in de twaalfde minuut op voorsprong. Sadio Mané scoorde op fraaie wijze na een mooie dieptepass van Joël Matip. Liverpool had in de eerste helft liefst 82 procent balbezit, maar echt grote kansen waren er na de vroege goal niet meer. West Brom had in de eerste helft slechts 46 passes. Vijf spelers van Liverpool, waaronder aanvoerder Jordan Henderson (85 passes), kwamen in de eerste helft tot meer passes.



In de tweede helft durfde West Bromwich Albion een stuk meer naar voren te voetballen en dat leverde een aantal goede kansen op. In de 82ste minuut kopte Semi Ajayi uit een hoekschop de 1-1 binnen. In de tien minuten daarna probeerde Liverpool het nog wel, maar de verdedigingsmuur van West Brom werd niet meer geslecht. Roberto Firmino kreeg nog een goede kopkans, maar West Brom-doelman Sam Johnstone stopte die bal knap.